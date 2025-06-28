IT-эксперт Зыков посоветовал перезагружать смартфон раз в неделю

Хотя современные смартфоны способны функционировать без остановки, существует общее мнение о необходимости их перезагрузки как минимум раз в неделю. Такой точки зрения придерживается Владимир Зыков, IT-эксперт и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, сообщил RT .

По мнению специалиста, непрерывное использование гаджета приводит к накоплению временных файлов и незавершенных процессов, что может стать причиной зависаний, ускоренного разряда батареи и перегрева устройства.

«Отключение телефона хотя бы раз в неделю помогает „перезагрузить“ систему», — отметил эксперт.

Как пояснил Зыков, такие действия позволяют очистить оперативную память и улучшить работу устройства, добавила «Свободная пресса».