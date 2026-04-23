IT-эксперт Зыков посоветовал перед походом в лес устанавливать на телефон приложения с функцией сохранения маршрута

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT сообщил, что перед походом в лес необходимо загрузить на свой телефон несколько важных приложений, которые могут пригодиться в случае непредвиденных ситуаций.

Эксперт отметил, что в лесной местности часто возникают проблемы со связью, поэтому важно использовать навигационные приложения с офлайн-картами региона, где запланирован поход.

Владимир Зыков добавил, что существуют также приложения, которые с помощью GPS сохраняют историю маршрута с момента входа в лес, помогая найти обратную дорогу в случае, если человек заблудится. Не менее полезными могут оказаться приложения с функцией компаса.

Кроме того, редактор подчеркнул важность наличия заряженного пауэрбанка для телефона.