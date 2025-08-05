IT-эксперт Зыков отметил, что использование телефона при зарядке вдвое сокращает срок службы аккумулятора

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT предупредил, что использование телефона во время зарядки может привести к повреждениям аккумулятора.

«Пользоваться смартфоном во время зарядки в целом можно, если речь идет о легких задачах. Например, об ответах на сообщения или о прослушивании музыки», — отметил эксперт.

Однако активная работа устройства во время зарядки, особенно при использовании ресурсоемких приложений, может привести к перегреву.

«Опасность особенно актуальна для быстрой зарядки, когда в батарею поступает повышенная мощность», — пояснил специалист.

Зыков добавил, что перегрев ускоряет химическое старение батареи и может сократить ее срок службы вдвое. Чтобы минимизировать риски, он рекомендовал использовать оригинальные зарядные устройства и снимать плотный чехол во время зарядки.