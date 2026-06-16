IT-эксперт Зыков не увидел пользы в запрете соцсетей для детей

На фоне подготовки Великобритании к запрету социальных сетей для детей младше 16 лет, в России вновь активизировались дискуссии о целесообразности подобных мер. Редакция Hi-Tech Mail обратилась к директору Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимиру Зыкову, чтобы выяснить, насколько эффективен такой подход.

По словам эксперта, инициативы о запрете звучат в России уже давно, и их сторонники часто ссылаются на необходимость защитить детей от опасного контента и зависимости от бесконечных лент и коротких видео. Однако Зыков предостерегает от упрощенного взгляда на эту проблему.

Он подчеркивает, что нельзя полагать, будто простое отбирание смартфона или закрытие доступа к соцсетям автоматически сделает ребенка счастливее и заставит его социализироваться в офлайне. Для многих детей телефон — это не только источник развлечений, но и важный канал общения и поддержки, а иногда и единственный способ социализации.

Исследования в этой области не дают однозначных ответов: в некоторых случаях временный цифровой детокс может привести к улучшению состояния, в других — эффект может быть минимальным, а у детей с высокой тревожностью или зависимостью состояние может даже ухудшиться.

Зыков отмечает, что политика, основанная исключительно на запретах, игнорирует сложность ситуации. Вместо этого необходимо предлагать детям альтернативные интересы, такие как бесплатные кружки, спортивные секции и офлайн-развлечения, чтобы телефон отошел на второй план.