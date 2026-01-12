IT-эксперт Зыков назвал просьбы проголосовать в конкурсе самым популярным способом кражи аккаунтов

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT раскрыл, как чаще всего злоумышленники получают доступ к аккаунтам в мессенджерах.

По его словам, в основе таких атак лежит социальная инженерия. Одним из самых распространенных методов является рассылка сообщений с призывами проголосовать в конкурсе.

Зыков пояснил, что пользователю приходит сообщение якобы от знакомого, который просит поддержать его или его ребенка в конкурсе. Для этого нужно перейти по ссылке и авторизоваться через мессенджер.

«На самом деле это не регистрация на сайте, а вход в сам мессенджер. Пользователь вводит номер телефона и код подтверждения. Так он сам передает злоумышленникам доступ к своему аккаунту», — предупредил эксперт.

После получения доступа злоумышленники могут использовать украденный аккаунт для рассылки вредоносных сообщений, вымогательства денег и сбора персональных данных.

«Важно помнить, что ни один легитимный сайт не требует вводить код входа в мессенджер для голосований, конкурсов или опросов. Ввод номера телефона и тем более кода подтверждения на стороннем сайте — это фактическая передача доступа к своему аккаунту», — подчеркнул Зыков.