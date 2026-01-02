IT-эксперт Зыков назвал навязчивую рекламу на смартфоне признаком заражения вирусом

Определить заражение смартфона вирусом можно по нескольким характерным признакам, сообщил главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков в интервью RT .

По его словам, одним из первых сигналов является значительное ухудшение работы устройства: смартфон начинает быстро разряжаться, перегреваться в режиме ожидания и замедлять свою работу без видимых причин.

Еще один распространенный признак — навязчивая реклама и странное поведение интерфейса.

«На экране могут появляться всплывающие окна, самопроизвольно открываться сайты или приложения, даже когда пользователь ничего не нажимает. Иногда на смартфоне обнаруживаются программы, которые владелец не устанавливал или не может удалить», — пояснил специалист.

Кроме того, он посоветовал обращать внимание на резко возросший расход мобильного интернета. Если трафик уходит быстрее обычного, а привычки использования не менялись, это может указывать на фоновую передачу данных вредоносным приложением.