IT-эксперт Зыков напомнил о схеме обмана с ложными доставками

В периоды распродаж, таких как 11 ноября и «черная пятница», активность мошенников значительно возрастает. Об этом напомнил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT .

По его словам, одной из самых распространенных схем обмана являются поддельные магазины. Они копируют дизайн реальных сайтов, включая логотипы, цвета и отзывы.

«Покупателю предлагается товар с большой скидкой и обязательной предоплатой. После оплаты магазин просто исчезает или перестает отвечать», — предупредил эксперт.

Он также напомнил о способе аферистов с ложными доставками. Человеку приходит сообщение якобы от курьерской службы или маркетплейса. Заявляют, что заказ уже оформлен, но возникла проблема. Для ее «решения» просят уточнить данные карты или код из SMS. В результате злоумышленники получают доступ к сбережениям жертвы.