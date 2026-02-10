IT-эксперт Воронин рекомендовал не хранить пароли в заметках смартфона

Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин предупредил в беседе с RT о рисках хранения паролей в заметках смартфона.

Специалист подчеркнул, что делать это недопустимо по нескольким причинам.

«Во-первых, в случае кражи или утери смартфона возрастает вероятность, что злоумышленники смогут получить доступ не только к телефону, но и к тем приложениям и сервисам, пароли от которых вы хранили», — объяснил эксперт.

Он также напомнил о существовании вредоносного ПО, способного сканировать сведения на устройстве в случае заражения. Воронин добавил, что чувствительную информацию лучше не хранить также и в виде фотографий.