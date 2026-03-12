IT-эксперт Воронин предупредил о схеме мошенников со взломом аккаунтов блогеров

По его словам, злоумышленники активизировали отправку фишинговых ссылок, нацеленных на представителей медиа и блогеров, чтобы затем через взломанные аккаунты распространять мошенничество на широкую аудиторию.

Воронин описал стандартную схему, которая начинается с сообщения или создания чата. В них аферисты, используя поддельные или уже взломанные аккаунты коллег или знакомых, просят помочь в голосовании за родственников или близких, участвующих в конкурсах. На сайтах требуется авторизоваться через свои данные для входа в мессенджер и отдать голос. После этого жертвы теряют доступ к аккаунту.