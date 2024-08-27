IT-эксперт Власов посоветовал не грубить мошенникам

Нужно избегать агрессивного общения с телефонными мошенниками, поскольку это может иметь серьезные последствия. Об этом Lenta.ru рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов. Он подчеркнул опасность пренебрежительного обращения к аферистам.

Власов отметил, что начинать разговор с мошенниками нецелесообразно, и тем более не стоит позволять себе грубить, так как это может вызвать у них желание отомстить. В качестве возможных форм мести он упомянул постоянные звонки с различных номеров и рассылку одноразовых кодов, что в свою очередь может привести к проблемам в онлайн-банкинге.

Специалист назвал наиболее эффективным способом борьбы с мошенничеством полное игнорирование и мгновенное завершение беседы, как только возникают какие-либо сомнения, добавил сайт KP.RU.

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