IT-эксперт Васильев рассказал о нехватке кадров в сфере роботизации

IT-сфера включает множество направлений, помимо разработки и написания кода. О перспективах в этой области без программирования рассказал директор IT-колледжа Хекслет Антон Васильев в беседе с «Известиями» .

Васильев подчеркнул, что в IT-сфере нужны специалисты, которые умеют управлять системами, анализировать данные и поддерживать инфраструктуру. Сетевые и системные администраторы — хороший пример таких профессий. Они отвечают за работу внутренней IT-инфраструктуры и могут зарабатывать от 100 тысяч рублей.

Также востребованы креативные специалисты: дизайнеры и продакт-менеджеры. Они отвечают за взаимодействие пользователей с цифровыми продуктами.

Маркетинг и коммерция — еще одна область, связанная с интернетом, но не требующая навыков разработки. Здесь важны аналитика и умение организовывать каналы коммуникации.

По словам эксперта, острая нехватка специалистов ощущается в сферах роботизации и автоматизации. Зарплаты в этой области составляют 100–120 тысяч рублей и будут расти в ближайшие годы.