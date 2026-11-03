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    IT-эксперт Вакулин заявил, что хакеры могут взламывать умные устройства ради вымогательства денег

    Киберпреступники взламывают умную бытовую технику ради финансовой выгоды и вымогательства денег. Об этом специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин заявил в беседе с ИА НСН.

    По словам эксперта, любое подключенное к Сети устройство может стать мишенью. При этом злоумышленникам невыгодно атаковать отдельные приборы рядовых пользователей, поэтому они ищут уязвимости у компаний-производителей, а также нацеливаются на коммерческие и государственные структуры.

    Вакулин порекомендовал владельцам умных гаджетов соблюдать цифровую гигиену: устанавливать надежные пароли и изолировать приборы через настройки роутера, чтобы исключить доступ извне.