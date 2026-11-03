IT-эксперт Вакулин заявил, что хакеры могут взламывать умные устройства ради вымогательства денег

Киберпреступники взламывают умную бытовую технику ради финансовой выгоды и вымогательства денег. Об этом специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин заявил в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, любое подключенное к Сети устройство может стать мишенью. При этом злоумышленникам невыгодно атаковать отдельные приборы рядовых пользователей, поэтому они ищут уязвимости у компаний-производителей, а также нацеливаются на коммерческие и государственные структуры.

Вакулин порекомендовал владельцам умных гаджетов соблюдать цифровую гигиену: устанавливать надежные пароли и изолировать приборы через настройки роутера, чтобы исключить доступ извне.