IT-эксперт Сычев: коммуникабельность и навыки переговоров помогут айтишнику в профессиональном росте

Развитие soft skills остается обязательным условием профессионального успеха. Гибкие навыки необходимы IT-специалисту для работы в перспективных и интересных проектах. Об этом рассказал партнер Лиги Цифровой Экономики Александр Сычев в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт отметил, что развитие коммуникабельности и навыков переговоров поможет лучше понимать все рабочие процессы, облегчит общение с заказчиком и коллегами. Только при командном подходе можно достичь высоких результатов, добавил Сычев.
Он посоветовал для успешной карьеры в IT-сфере развивать сильные стороны, а слабые поддерживать на достойном уровне.
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