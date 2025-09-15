IT-эксперт Сулейкин предложил включать режим инкогнито в браузере для сохранения приватности

По словам эксперта, компании активно собирают информацию о пользователях для таргетирования предложений. Чтобы оставаться анонимным в Сети, можно использовать режим инкогнито в браузере.

«Это поможет сохранить вашу приватность и анонимность в рамках сессии», — пояснил специалист.

Он также рекомендовал применять двухфакторную аутентификацию при использовании онлайн-сервисов, даже если человек не ведет социальные сети.