IT-эксперт Скаржинский призвал не экономить на блоке питания при покупке игрового компьютера

IT-эксперт Николай Скаржинский в разговоре с NEWS.ru дал советы россиянам, на чем можно сэкономить при покупке игрового компьютера, а какие составляющие лучше покупать подороже.

По его словам, игровой компьютер обойдется дешевле, если купить б/у комплектующие, которые показали свою надежность в последние годы. Также можно сэкономить на внешнем виде компьютера и его корпусе, а вот на блок питания скупиться не стоит.

Собеседник издания пояснил, что блок питания дешевых марок быстро выходит из строя. Этот компонент стоит выбирать с запасом мощности, также перед покупкой важно изучить сертификат 80plus.