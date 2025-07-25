IT-эксперт Швецов рассказал, что цены на электронику в России снизились на фоне укрепления рубля

В российских магазинах ожидается снижение цен на планшеты и смартфоны на 10–20%, а на компьютеры и ноутбуки — на 8–12%. Среди основных причин — укрепление курса рубля. Об этом заявил ИТ-специалист крупной частной фирмы Евгений Швецов, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, на снижение стоимости продукции также влияет то, что отечественные производители активно расширяют ассортимент, увеличивая количество предложений на рынке.

Так, стоимость ноутбука отечественного производства для офисного формата теперь начинается от 7000 рублей, что на 7% ниже, чем в начале года. Китайские ноутбуки также стали доступнее — их цена начинается от 15 000 рублей вместо 18 000 рублей.

Смартфоны китайской компании теперь можно найти по цене от 8000 рублей, что привело к увеличению спроса на более доступные модели и отказу от продукции американских и европейских брендов.