IT-эксперт Сельдемиров: надежный пароль должен содержать не менее 16 символов

Надежные пароли помогут защитить онлайн-аккаунты от взлома. В идеале они должны состоять минимум из 16 символов, рассказал основатель ITQuick Александр Сельдемиров в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, пароль должен быть случайной комбинацией букв. Лучше одновременно использовать заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы, например «&, ., /, -, „, чтобы его было сложно взломать, подчеркнул Сельдемиров.

Отмечается, что также не стоит хранить пароли в хранилищах внутри браузеров — это небезопасно.