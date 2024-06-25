IT-эксперт Сельдемиров: надежный пароль должен содержать не менее 16 символов

Надежные пароли помогут защитить онлайн-аккаунты от взлома. В идеале они должны состоять минимум из 16 символов, рассказал основатель ITQuick Александр Сельдемиров в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, пароль должен быть случайной комбинацией букв. Лучше одновременно использовать заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы, например «&, ., /, -, „, чтобы его было сложно взломать, подчеркнул Сельдемиров.

Отмечается, что также не стоит хранить пароли в хранилищах внутри браузеров — это небезопасно.

«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос благодаря поддержке бизнеса

Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте