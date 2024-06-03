IT-эксперт Савченко: залитый жидкостью ноутбук нельзя сушить феном

Залитый любой жидкостью ноутбук в первую очередь необходимо отключить от сети. Нельзя сушить его феном, сообщил IT-эксперт Виталий Савченко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также для сушки устройства не подойдет микроволновая печь. В подобных случаях ноутбук стоит поместить в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы ускорить процесс высыхания.

Если после этого он не включился, рекомендуется отнести устройство в квалифицированный сервисный центр для диагностики и ремонта, отметил Савченко.

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