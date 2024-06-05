IT-эксперт Савченко призвал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой
Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко в беседе с Life призвал россиян не оставлять смартфон заряжаться под подушкой.
Дело в том, что подушка ограничивает циркуляцию воздуха, что приводит к перегреву устройства.
«В случае сильного перегрева аккумулятор может воспламениться, что представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни», — сказал эксперт.
Савченко также призвал не заряжать смартфон во время грозы. Он пояснил, что молнии могут вызывать скачки напряжения в электрической сети, что приводит к повреждению зарядного устройства.