IT-эксперт Савченко призвал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой

Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко в беседе с Life призвал россиян не оставлять смартфон заряжаться под подушкой.

Дело в том, что подушка ограничивает циркуляцию воздуха, что приводит к перегреву устройства.

«В случае сильного перегрева аккумулятор может воспламениться, что представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни», — сказал эксперт.

Савченко также призвал не заряжать смартфон во время грозы. Он пояснил, что молнии могут вызывать скачки напряжения в электрической сети, что приводит к повреждению зарядного устройства.

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