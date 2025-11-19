IT-эксперт Рыбников сообщил, что номера телефона и карты дают аферистам возможность для сложных атак

Сочетание номера мобильного телефона и банковской карты не предоставляет злоумышленникам прямого доступа к финансам, но создает значительные угрозы. Об этом рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в беседе с RT .

По его словам, такая информация становится основой для многоуровневых атак, смещая акцент с простого хищения данных на манипуляцию личностью в цифровом пространстве.

«Наиболее распространенный сценарий „социального инжиниринга“: мошенник, представившись сотрудником службы безопасности банка, может позвонить вам и, используя известный ему номер карты для подтверждения „легитимности“ звонка, выведать у вас критически важные данные», — предупредил эксперт.

Чтобы обезопасить себя, Рыбников посоветовал не называть коды из SMS, CVV-код и PIN-код карты. Также стоит установить в мобильном банке запрет на операции с использованием только SMS-пароля, отдавая предпочтение push-уведомлениям.