IT-эксперт Помещиков: спорт и творчество помогут расслабиться после долгих часов за компьютером

Начальник управления информатизации Государственного университета просвещения Сергей Помещиков рассказал, как расслабиться после долгих часов работы за компьютером. Эффективность покажет спорт, сообщил News.ru.
Эксперт посоветовал найти физическую активность, которая придется по душе. Бег, йога, плавание и даже легкая прогулка помогут освежиться и зарядиться новой энергией.
По словам специалиста, также стоит развивать творческий потенциал. Изучение музыки, живописи или кулинарии даст отдохнуть от рабочей рутины.
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