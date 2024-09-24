IT-эксперт Помещиков: спорт и творчество помогут расслабиться после долгих часов за компьютером

Начальник управления информатизации Государственного университета просвещения Сергей Помещиков рассказал, как расслабиться после долгих часов работы за компьютером. Эффективность покажет спорт, сообщил News.ru .

Эксперт посоветовал найти физическую активность, которая придется по душе. Бег, йога, плавание и даже легкая прогулка помогут освежиться и зарядиться новой энергией.

По словам специалиста, также стоит развивать творческий потенциал. Изучение музыки, живописи или кулинарии даст отдохнуть от рабочей рутины.