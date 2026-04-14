IT-эксперт Полиненко заявил, что программистам будет сложнее найти работу в 2026 году

В 2026 году программистам будет значительно труднее найти работу из-за оптимизации бюджетов компаний и внедрения ИИ-инструментов, которые постепенно заменяют специалистов. Об этом заявил NEWS.ru директор по продукту платформы «Сфера» Сергей Полиненко.

Попасть в IT в 2026 году станет сложнее не только из-за высокой конкуренции, но и из-за изменений внутри отрасли.

«Рынок стал заметно жестче для новичков: вакансии для специалистов без опыта в январе 2026 года составляли лишь 10–11% от общего числа предложений в IT, тогда как в целом по рынку труда этот показатель достигает 37–38%», — отметил Полиненко.

Работодателям сегодня недостаточно услышать, что кандидат прошел обучение и знаком с теорией. Важно понять, может ли соискатель собрать простой рабочий сервис, разобраться в логике продукта, оформить код, протестировать его и объяснить свои решения.