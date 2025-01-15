IT-эксперт Полилов: волатильность криптовалюты сильно зависит от новостей

В понедельник, 13 января, стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с ноября 2024 года. Прогнозировать дальнейшее движение курса биткоина решаются немногие. IT-эксперт Антон Полилов в беседе с изданием «Мир 24» отметил высокую волатильность криптовалюты, которая сильно зависит от новостей, интервью и заявлений официальных лиц.

Курс биткоина, по его словам, ничем не подкреплен. Его стоимость определяется исключительно спросом и предложением. Это напоминает ситуацию на рынке ценных бумаг, где ожидания определенных событий могут обрушить целые сектора, а когда события происходят, оказывается, что все не так плохо, и цены восстанавливаются.

Как заметил эксперт, на курс также оказывает влияние инфраструктура для майнинга. Те, кто занимаются добычей биткоинов и хотят продать его дороже, заинтересованы в широкой аудитории, рекламе и постоянном хайпе, сказал он.