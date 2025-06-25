IT-эксперт Подковин рассказал, что опыт работы с людьми поможет в профессии бизнес-аналитика или проектного менеджера

Эксперт по бизнес- и системному анализу в сфере IT, основатель школы IT-технологий Денис Подковин рассказал радио Sputnik о том, как перейти в IT-сферу во взрослом возрасте. По его мнению, это возможно при наличии желания, переобучения и практики.

Многие люди в современном мире задумываются о смене профессии в сфере информационных технологий, но боятся сделать этот шаг из-за своего возраста. Денис Подковин объяснил, кому подойдет IT-сфера и как туда перейти.

IT-сфера включает в себя множество направлений: от программирования и веб-дизайна до кибербезопасности и анализа данных. Эксперт советует проанализировать свой трудовой опыт и выбрать область, которая вам ближе. Например, если вы много работаете с людьми, то вам подойдут гуманитарные профессии: бизнес-аналитик или проектный менеджер. Если же вы любите работать с цифрами или разбираться в программах, тогда вам стоит рассмотреть профессию разработчика или тестировщика.

Переход из одной профессии в другую требует обучения. Денис Подковин отметил, что помимо онлайн-курсов и платформ, которые предоставляют информацию по профессиям, можно рассмотреть возможность посещения местных курсов или программ повышения квалификации или нанять персонального преподавателя.