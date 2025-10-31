IT-эксперт Пегов сообщил о способности видеоигр снижать стресс и улучшать мышление

Директор центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов высказал мнение о пользе сложных соревновательных видеоигр для когнитивных навыков. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, такая деятельность заставляет мозг работать в условиях ограниченного времени и недостатка информации.

«Командная работа — это сложная коммуникация, которая требует развитого эмоционального интеллекта и навыков общения», — напомнил специалист.

Кроме того, Пегов уточнил, что умеренная игровая активность — порядка одного-двух часов в сутки — помогает обычному человеку расслабиться, уменьшить стрессовые нагрузки и повысить быстроту реакций и мыслительные способности, добавил RT.