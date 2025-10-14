IT-эксперт Назаров сообщил, что подержанный смартфон может быть заражен шпионским ПО
Приобретение подержанного смартфона сопряжено с рядом рисков, отметил генеральный директор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров в интервью RT.
Как пояснил специалист, гаджет, приобретенный с рук, может быть заражен шпионским программным обеспечением.
«Оно бывает встроено прямо в прошивку, невозможно удалить даже полным сбросом до заводских настроек», — предупредил эксперт.
По его словам, такие программы способны тайно записывать разговоры, перехватывать пароли и даже активировать камеру без согласия владельца.