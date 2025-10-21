IT-эксперт Назаров посоветовал не публиковать личные фото в высоком разрешении из-за риска дипфейков

Генеральный директор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров рассказал RT , как снизить риск использования своей внешности и голоса мошенниками.

По словам эксперта, в настоящее время полностью избежать риска передачи персональных данных злоумышленникам сложно, особенно для публичных личностей, таких как блогеры или журналисты.

«Тут важно честно взвесить приоритет — безопасность или хвастливость. Тем не менее снизить риски можно», — отметил специалист.

Он посоветовал не публиковать личные фотографии в высоком разрешении и крупным планом. То же самое касается видео, где человек крутит головой и разговаривает. Назаров также отметил, что фильтры и эффекты могут служить защитой, мешая алгоритмам точно «собрать» лицо для симуляции.