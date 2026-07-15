IT-эксперт Муртазин рассказал, что модели смартфонов до 10 тыс. рублей не могут похвастаться высокой производительностью
Рынок бюджетных смартфонов в 2026 году заметно изменился. Цены на электронику растут, и производители стараются экономить на характеристиках, чтобы сохранить доступные цены. Ведущий эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал URA.RU, что бюджетные модели до 10 тысяч рублей не всегда могут похвастаться высокой производительностью. Часто в них сокращается объем памяти, а обновления Android могут быть ограниченными.
По мнению эксперта, смартфонами, в которых можно быть уверенным, считаются те, чья цена начинается от 20 тысяч рублей. Однако понятие «практичный смартфон» довольно индивидуально и зависит от потребностей пользователя. Например, смартфоны Xiaomi предлагают множество функций, но содержат большое количество рекламы в оболочке. У крупных брендов, таких как Samsung и Apple, таких моделей нет.
Вот несколько моделей смартфонов, которые выделяются на фоне конкурентов сочетанием цены, характеристик и практичности:
1. Poco M7 4G — смартфон с большим экраном 6,9 дюйма и аккумулятором 7000 мАч. Он оснащен NFC, защитой IP64 и другими функциями. Примерная цена — 14 тысяч рублей.
2. Tecno Pova 7 Neo — модель с 108-мегапиксельной камерой и аккумулятором 7000 мАч. Она поддерживает быструю зарядку 45 Вт и имеет защиту IP64. Примерная цена — 17 500 рублей.
3. Samsung Galaxy A17 4G — смартфон с AMOLED-экраном и поддержкой NFC. Он имеет защиту IP54 и зарядку 25 Вт. Примерная цена — 14 тысяч рублей.
4. Infinix Hot 60 Pro — модель с качественным AMOLED-экраном и частотой обновления 120 Гц. Она оснащена защитой IP64 и NFC. Примерная цена — 15 500 рублей.
5. Honor X7d — сбалансированный бюджетный смартфон с NFC и защитой IP65. Он предлагает достойный набор функций и стабильную работу. Примерная цена — 19 тысяч рублей.