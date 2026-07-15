IT-эксперт Муртазин рассказал, что модели смартфонов до 10 тыс. рублей не могут похвастаться высокой производительностью

Фото: Последний звонок в школе №32 в Мытищах / Медиасток.рф

Рынок бюджетных смартфонов в 2026 году заметно изменился. Цены на электронику растут, и производители стараются экономить на характеристиках, чтобы сохранить доступные цены. Ведущий эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал URA.RU , что бюджетные модели до 10 тысяч рублей не всегда могут похвастаться высокой производительностью. Часто в них сокращается объем памяти, а обновления Android могут быть ограниченными.

По мнению эксперта, смартфонами, в которых можно быть уверенным, считаются те, чья цена начинается от 20 тысяч рублей. Однако понятие «практичный смартфон» довольно индивидуально и зависит от потребностей пользователя. Например, смартфоны Xiaomi предлагают множество функций, но содержат большое количество рекламы в оболочке. У крупных брендов, таких как Samsung и Apple, таких моделей нет.

Вот несколько моделей смартфонов, которые выделяются на фоне конкурентов сочетанием цены, характеристик и практичности:

1. Poco M7 4G — смартфон с большим экраном 6,9 дюйма и аккумулятором 7000 мАч. Он оснащен NFC, защитой IP64 и другими функциями. Примерная цена — 14 тысяч рублей.

2. Tecno Pova 7 Neo — модель с 108-мегапиксельной камерой и аккумулятором 7000 мАч. Она поддерживает быструю зарядку 45 Вт и имеет защиту IP64. Примерная цена — 17 500 рублей.

3. Samsung Galaxy A17 4G — смартфон с AMOLED-экраном и поддержкой NFC. Он имеет защиту IP54 и зарядку 25 Вт. Примерная цена — 14 тысяч рублей.

4. Infinix Hot 60 Pro — модель с качественным AMOLED-экраном и частотой обновления 120 Гц. Она оснащена защитой IP64 и NFC. Примерная цена — 15 500 рублей.

5. Honor X7d — сбалансированный бюджетный смартфон с NFC и защитой IP65. Он предлагает достойный набор функций и стабильную работу. Примерная цена — 19 тысяч рублей.