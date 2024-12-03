IT-эксперт Муртазин посоветовал не открывать подозрительные картинки и файлы в мессенджерах

Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал соблюдать цифровую гигиену при использовании мессенджеров. Об этом рассказала радиостанция « Говорит Москва ».

Специалист призвал игнорировать сообщения с подозрительными картинками, ссылками и программами.

«При открытии такого файла выполняется вредоносный код. <…> Система безопасности на современных телефонах устроена таким образом, что она запрашивает дополнительно: „Хотите вы осуществить действие?“ Как правило, люди нажимают „да“, не думая о том, что дальше произойдет», — отметил аналитик.

По его словам, результатом таких действий становится заражение устройства. Гаджет могут заблокировать или закрыть доступ к нему. Именно поэтому не стоит просматривать ссылки даже от знакомых людей, заключил Муртазин.