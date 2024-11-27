IT-эксперт Мокевнин рассказал о наличии перспектив в кибербезопасности в 2025 году

Сооснователь онлайн-школы программирования Хекслет Кирилл Мокевнин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал о наличии перспектив в кибербезопасности в 2025 году.

По его словам, это направление будет особенно нуждаться в высококвалифицированных сотрудниках в следующем году. Все дело в том, что в последнее время растет популярность удаленного формата работы, следовательно, и утечка данных.

«Учащаются случаи утечек, а количество киберугроз увеличивается, поэтому системы безопасности нуждаются в постоянной модернизации», — процитировали «Известия» Мокевнина.

Компаниям придется привлекать все больше специалистов по кибербезопасности, чтобы исключить доступ злоумышленников к ценной корпоративной информации, добавил он.