IT-эксперт Мокевнин: будущим веб-разработчикам стоит начать с изучения PHP или JavaScript

Сооснователь онлайн-школы «Хекслет» Кирилл Мокевнин рассказал, какие языки программирования подойдут новичкам. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».
Будущим веб-разработчикам специалист посоветовал начать с изучения PHP или JavaScript. Новичкам, планирующим заниматься решением аналитических задач, администрированием и ИИ, стоит присмотреться к Python.
По мнению Мокевнина, желающим развиваться в сфере мобильной разработки нужно обратить внимание на Kotlin. Это целая экосистема, позволяющая создавать мультиплатформенные приложения.
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