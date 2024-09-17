IT-эксперт Мокевнин: будущим веб-разработчикам стоит начать с изучения PHP или JavaScript

Будущим веб-разработчикам специалист посоветовал начать с изучения PHP или JavaScript. Новичкам, планирующим заниматься решением аналитических задач, администрированием и ИИ, стоит присмотреться к Python.

По мнению Мокевнина, желающим развиваться в сфере мобильной разработки нужно обратить внимание на Kotlin. Это целая экосистема, позволяющая создавать мультиплатформенные приложения.