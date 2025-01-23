IT-эксперт Мясоедов: при утечке данных нужно сменить все пароли и логины

При утечке базы данных чаще всего в открытый доступ попадают не самые чувствительные сведения вроде адреса почты и номера телефона, однако опасность все равно существует. Как действовать, если персональная информация подверглась утечке, рассказал эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов в беседе с ОТР .

Прежде всего, важно сохранять бдительность и знать, что в любой момент может поступить звонок от аферистов, которые будут пытаться дособирать информацию по конкретному человеку, отметил специалист. Также следует изменить все пароли и логины.

«Редко кто к этому прибегает, но если есть силы, энергия и понимание, что надо себя обезопасить, то, конечно, имеет смысл поменять контактный номер и сменить его в первую очередь во всех банковских приложениях», — добавил Мясоедов.

Кроме того, можно направить запрос с требованием удалить личные данные из базы той компании, с которой вы больше не поддерживаете отношения. Письмо необходимо отправить на электронную почту организации, заключил эксперт.