IT-эксперт Марюшко назвал биометрию безопасным и надежным способом идентификации

В России набирает популярность метод идентификации с помощью биометрических признаков — голоса, отпечатков пальцев, улыбки и т. д. Этот способ является одним из самых безопасных и надежных, заявил кандидат технических наук и архитектор ИТ-решений Егор Марюшко в интервью «ФедералПресс» .

Он отметил, что каждый человек уникален и имеет строго индивидуальный набор биометрических данных.

«Подделать отпечаток пальцев довольно сложно, подделать сетчатку глаза еще сложнее, ДНК подделать практически невозможно. Поэтому как уникализация какого-либо человека биометрия идеально подходит», — рассказал специалист.

Марюшко подчеркнул, что биометрия обезличена и хранится по фрагментам, поэтому по ней невозможно восстановить внешность человека и соотнести ее с персональными данными.