IT-эксперт Марюшко: двухфакторная аутентификация стала следствием активизации мошенников

В 2005–2010 годах стала активно расти проблема хакинга и краденых паролей. В результате для критичной информации потребовалась дополнительная защита. Об этом рассказал кандидат технических наук Егор Марюшко в беседе с «ФедералПресс».
Данная ситуация, добавил IT-эксперт, положила начало введению инструментов двухфакторной аутентификации. Самым распространенным способом является одноразовый код подтверждения.
По словам специалиста, второй вариант предполагает использование физических носителей. В частности, речь идет о смарт-картах, сканерах биометрии по отпечатку пальца или голосу.
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