IT-эксперт Марюшко: двухфакторная аутентификация стала следствием активизации мошенников

В 2005–2010 годах стала активно расти проблема хакинга и краденых паролей. В результате для критичной информации потребовалась дополнительная защита. Об этом рассказал кандидат технических наук Егор Марюшко в беседе с «ФедералПресс».

Данная ситуация, добавил IT-эксперт, положила начало введению инструментов двухфакторной аутентификации. Самым распространенным способом является одноразовый код подтверждения.

По словам специалиста, второй вариант предполагает использование физических носителей. В частности, речь идет о смарт-картах, сканерах биометрии по отпечатку пальца или голосу.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте