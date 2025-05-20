IT-эксперт Максимова предупредила о существовании поддельных «Госуслуг»

Доктор технических наук и заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала в беседе с RT , как преступники используют нейросети для обмана пожилых людей.

По словам эксперта, мошенники создают поддельные онлайн-платформы, которые практически не отличаются от официальных ресурсов, таких как сайт Социального фонда или портал «Госуслуги».

«Чаще всего мошенники играют на теме „объединения ведомств“ или „перехода на новую систему“, говорят о необходимости зарегистрироваться в новой системе или актуализировать данные», — предупредила специалист.

Как пояснила Максимова, аферисты регистрируют домены, которые почти не отличаются от официальных — разница может быть всего в одной букве или символе. Эксперт подчеркнула, что официальные государственные сервисы никогда не требуют срочно передавать личные данные через сомнительные сайты или мессенджеры, а также не просят оплату за оформление пенсий или социальных выплат.