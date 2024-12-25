IT-эксперт Максимова: надежный пароль должен иметь не менее 12 символов

Чтобы защитить личную информацию в интернете, необходимо создавать сложные пароли для электронной почты и других сервисов. Об этом заявила специалист в сфере информационной безопасности Елена Максимова в разговоре с РИАМО.
Эксперт отметила, что надежный пароль должен состоять не менее чем из 12 символов, включать заглавные и строчные буквы, цифры и специальные знаки. Дополнительным уровнем защиты станет активация двухфакторной аутентификации, передает kp.ru.
Кроме того, Максимова посоветовала регулярно обновлять программное обеспечение на всех гаджетах и не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях. Включение уведомлений о попытках входа в аккаунт с новых устройств позволит быстро реагировать на взлом и менять пароль при необходимости.
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