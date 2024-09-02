IT-эксперт Макаркин: мошенники могут рассылать письма на рабочие адреса под видом компании

Он пояснил, что зачастую мошенники рассылают фишинговые письма на рабочие адреса под видом компании. В данном случае пользователи могут потерять бдительность. Нередко аферисты маскируют свои сообщения под ответ на якобы ранее отправленное служебное обращение.

Макаркин посоветовал регулярно обновлять программное обеспечение и устанавливать антивирусные программы, добавил «ФедералПресс».