IT-эксперт Макаркин: мошенники могут рассылать письма на рабочие адреса под видом компании

Руководитель отдела информационной безопасности IT-интегратора «Первый Бит» Андрей Макаркин рассказал о рисках переписок с рабочего устройства. Слова эксперта опубликовал «Прайм».

Он пояснил, что зачастую мошенники рассылают фишинговые письма на рабочие адреса под видом компании. В данном случае пользователи могут потерять бдительность. Нередко аферисты маскируют свои сообщения под ответ на якобы ранее отправленное служебное обращение.

Макаркин посоветовал регулярно обновлять программное обеспечение и устанавливать антивирусные программы, добавил «ФедералПресс».

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