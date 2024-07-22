IT-эксперт Луцик: цифровой след из Сети фактически невозможно удалить

Данные, которые однажды попали в Сеть, фактически невозможно удалить. Об этом сообщил член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ Павел Луцик в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, цифровой след остается в интернете при просмотре различных публикаций. То же самое касается попадания под камеры видеонаблюдения на улице.

«Даже если мы удаляем какие-то данные из Сети, они продолжают храниться на серверах, просто мы их больше не видим», — пояснил специалист.

Он также отметил, что само хранение информации стало достаточно дешевым.

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