IT-эксперт Луцик: цифровой след из Сети фактически невозможно удалить

Данные, которые однажды попали в Сеть, фактически невозможно удалить. Об этом сообщил член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ Павел Луцик в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, цифровой след остается в интернете при просмотре различных публикаций. То же самое касается попадания под камеры видеонаблюдения на улице.

«Даже если мы удаляем какие-то данные из Сети, они продолжают храниться на серверах, просто мы их больше не видим», — пояснил специалист.

Он также отметил, что само хранение информации стало достаточно дешевым.