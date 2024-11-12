IT-эксперт Лопатников: собранные в России ноутбуки имеют иностранные комплектующие

Ноутбуки, собранные на территории России, нельзя считать полностью отечественными, потому что они имеют импортные комплектующие. Узнать, откуда именно были привезены запчасти для гаджета, можно из описания товара, рассказал IT-эксперт Даниил Лопатников в беседе с News.ru .

Он отметил, что полностью российские комплектующие используются крайне редко. К специфическим областям относится оборонная промышленность. Среди ярких представителей — универсальный российский компьютер на основе процессора «Байкал-М».

«Существуют также многопроцессорные вычислительные комплексы серии "Эльбрус" или моноблоки "КМ-4", но в силу их специфики увидеть их можно в основном у военных», — добавил Лопатников.

В свободной продаже такие модели практически не представлены. На рынке можно встретить лишь технику из иностранного «железа» зарубежной сборки, заключил специалист.