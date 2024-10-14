IT-эксперт Лопатников посоветовал выбирать процессор 12-13-го поколения с оперативкой на 16 ГБ
IT-эксперт Даниил Лопатников раскрыл оптимальную комплектацию системного блока или ноутбука в 2024 году. Отличным вариантом станет процессор 12–13-го поколения, отметил специалист в беседе с News.ru.
Говоря об остальных характеристиках, Лопатников посоветовал выбирать устройство с оперативной памятью на 16 ГБ и SSD на 500 ГБ.
«Оперативки чем больше, тем лучше. Конечно, в перспективе лучше рассмотреть DDR5, поскольку это хороший буст по частоте в сравнении с прошлым поколением», — добавил эксперт.
По его словам, стоит обращать внимание на видеокарты типов RTX 3070 и RTX 4060. Они подходят для современных игр в разрешении Full HD.
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