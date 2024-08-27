Арест основателя Telegram Павла Дурова спровоцировал бум мошенничества в мессенджере. Какие уловки используют аферисты, рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с « Ридусом ».

Он напомнил, что Telegram не является инструментом для финансовых операций. Именно поэтому целью злоумышленников является получение доступа к аккаунтам.

По словам специалиста, мошенники, представляясь по телефону «службой поддержки», предлагают перенести данные на «безопасный ресурс». Кусков призвал игнорировать соответствующие обращения.