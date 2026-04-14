IT-эксперт Кусков сообщил, что WeChat не соответствует требованиям Роскомнадзора

После замедления работы Telegram в России популярность азиатских мессенджеров резко выросла. Активный прирост показал китайский WeChat. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал технический директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, мессенджеры с устойчивой репутацией не представляют серьезной угрозы для пользователей. Основной вопрос — как будет развиваться их положение в России.

«Тот же WeChat не удовлетворяет требованиям Роскомнадзора по локализации и хранению персональных данных на территории РФ. По сути, данный мессенджер должен быть заблокирован», — отметил специалист.

Эксперт также пояснил, что рост популярности этих мессенджеров вполне закономерен: пользователи ищут альтернативы на фоне ограничений других ресурсов, при этом качество связи и функциональность остаются на высоком уровне.