IT-эксперт Кусков рассказал, что рынок смартфонов переживает спад из-за снижения интереса к ним

Мировой рынок смартфонов испытывает трудности из-за уменьшения спроса со стороны пользователей. Люди стали обновлять свои устройства раз в три-четыре года, тогда как раньше новый смартфон покупали каждые два года. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам эксперта , на рынке смартфонов наблюдается несколько негативных тенденций. По его словам, производители сталкиваются с недостатком микросхем и полезных ископаемых, которые используются при создании рабочих плат, памяти и видеокарт.

Кроме того, Кусков отметил, что изменение структуры потребления также влияет на рынок. Из-за снижения интереса со стороны пользователей производители выпускают меньше новинок и сокращают ассортимент в магазинах.