IT-эксперт Кусков посоветовал проверять приложения на оригинальность перед скачиванием | 360°

Общество 26 апреля 2024, 15:14 IT-эксперт Кусков посоветовал проверять приложения на оригинальность перед скачиванием

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Генеральный директор информационного агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что абсолютно безопасных приложений и смартфонов не существует. В уязвимости китайских клавиатурных программ, которую выявили сотрудники кибербезопасности в Канаде, нет ничего удивительного, отметил IT-эксперт в беседе с «Ридусом».

В связи с этим он дал несколько рекомендаций по защите от приемов злоумышленников. Например, не стоит сохранять пароли и скачивать непроверенные веб-продукты.

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«Кроме того, в нашей стране существуют и липовые приложения, в частности со „Сбером“ была такая проблема. Надо внимательно проверять, какое приложение вы ставите, нормальное или фейковое», — посоветовал специалист.

По его словам, активным пользователям интернет-магазинов желательно обзавестись отдельной картой для покупок.