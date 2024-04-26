IT-эксперт Кусков посоветовал проверять приложения на оригинальность перед скачиванием | 360°

26 апреля 2024, 15:14
IT-эксперт Кусков посоветовал проверять приложения на оригинальность перед скачиванием
Генеральный директор информационного агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что абсолютно безопасных приложений и смартфонов не существует. В уязвимости китайских клавиатурных программ, которую выявили сотрудники кибербезопасности в Канаде, нет ничего удивительного, отметил IT-эксперт в беседе с «Ридусом».
В связи с этим он дал несколько рекомендаций по защите от приемов злоумышленников. Например, не стоит сохранять пароли и скачивать непроверенные веб-продукты.
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«Кроме того, в нашей стране существуют и липовые приложения, в частности со „Сбером“ была такая проблема. Надо внимательно проверять, какое приложение вы ставите, нормальное или фейковое», — посоветовал специалист.
По его словам, активным пользователям интернет-магазинов желательно обзавестись отдельной картой для покупок.
Смартфоны
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