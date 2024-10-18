IT-эксперт Кусков отметил высокий уровень безопасности банковских приложений для хранения биометрии

Одними из самых надежных сервисов для биометрических данных являются банковские приложения. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «Ридусом».
Так он прокомментировал инициативу Центрального банка РФ о праве клиентов сдавать биометрию через мобильные приложения банков. Кусков добавил, что пользоваться такими услугами можно абсолютно спокойно, потому что сервисы крупных финансовых учреждений гораздо безопаснее других программ.
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