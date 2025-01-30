IT-эксперт Курочкин призвал завести отдельную карту для покупок в интернете

IT-эксперт Алексей Курочкин поделился с изданием «Абзац» информацией о том, что мошенники постоянно модифицируют свои схемы, подстраивая их под актуальные тенденции. В качестве примера он привел новую схему с так называемым «дубайским шоколадом».

Для защиты от подобных угроз Курочкин предлагает использовать отдельную виртуальную карту для покупок в интернете. Такую карту можно создать через интернет-банкинг, пополнив ее лишь необходимой суммой денег. Это поможет сократить возможные убытки в случае неприятностей, написал сайт kp.ru.

Также специалист советует внимательно проверять платежные системы, смотреть, чтобы адрес сайта был подлинный. Официальные продавцы и платежные сервисы всегда обладают лицензиями и широко известны. Курочкин обратил внимание на то, что слишком низкая цена и обещанное высокое качество товаров зачастую являются признаком мошенничества.

Ранее МВД сообщило о появлении фальшивых сайтов, торгующих «дубайским шоколадом».