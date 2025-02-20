IT-эксперт Курочкин: не стоит скачивать приложения в неофициальных магазинах

Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин поделился рекомендациями по защите смартфона от злоумышленников. Об этом сообщил RT .

Эксперт посоветовал избегать установки приложений из ненадежный источников.

«Сейчас, конечно, есть проблема в том, что приложения многих российских банков были удалены из официальных магазинов», — добавил Курочкин.

Он также предостерег пользователей от скачивания программ через подозрительные ссылки, присылаемые якобы от имени банков. В таком случае стоит обратиться непосредственно в отделение финансового учреждения, где сотрудники помогут установить нужное приложение.