IT-эксперт Клименко предположил, что роботы уничтожат классическую экономику «товар-деньги-товар»

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказал мнение о грядущих изменениях в классической экономике. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, автоматизация производства приведет к практически полному уничтожению концепции «товар-деньги-товар».

«Стоит завод, и он „выплевывает“ вам смартфоны, кроссовки. Там всего 150 человек, из которых 140 — это уборщики, ну и 10 — начальники. Ну и где-то еще акционеры сидят», — отметил аналитик.

На его взгляд, в результате снижения участия человека в производстве добавленная стоимость товаров упадет почти до нуля.