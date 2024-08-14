IT-эксперт Клименко: после отмены монетизации доходы YouTube-блогеров значительно снизятся

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о последствиях отмены монетизации на YouTube. Об этом сообщило радио «КП».

По мнению IT-эксперта, доходы российских блогеров значительно снизятся. Единственный способ получения денег — перейти в социальные сети и видеосервисы РФ.

Однако отечественные площадки способны обеспечить инфлюенсерам лишь 1/10 прежнего заработка, отметил Клименко.

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