IT-эксперт Клименко: после отмены монетизации доходы YouTube-блогеров значительно снизятся
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о последствиях отмены монетизации на YouTube. Об этом сообщило радио «КП».
По мнению IT-эксперта, доходы российских блогеров значительно снизятся. Единственный способ получения денег — перейти в социальные сети и видеосервисы РФ.
Однако отечественные площадки способны обеспечить инфлюенсерам лишь 1/10 прежнего заработка, отметил Клименко.
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