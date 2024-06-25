IT-эксперт Клименко допустил, что iPhone перестанут завозить в Россию из-за ограничений RuStore
Запрет ввоза iPhone в Россию из-за введения ограничений RuStore вполне вероятен. Об этом сообщил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Он отметил, что при этом вряд ли «яблочные» телефоны пропадут из России. Просто есть вероятность, что их будут ввозить неофициально.
«Возможно, их будут завозить не так официально, через параллельный импорт или как-то еще. Пока их никто не закроет и не заберет. Не уверен, что запрет продажи будет правильным решением», – отметил эксперт.
Он добавил, что пока не стоит опасаться, что гаджеты заберут или полностью запретят.