IT-эксперт Клименко допустил, что iPhone перестанут завозить в Россию из-за ограничений RuStore

Он отметил, что при этом вряд ли «яблочные» телефоны пропадут из России. Просто есть вероятность, что их будут ввозить неофициально.

«Возможно, их будут завозить не так официально, через параллельный импорт или как-то еще. Пока их никто не закроет и не заберет. Не уверен, что запрет продажи будет правильным решением», – отметил эксперт.

Он добавил, что пока не стоит опасаться, что гаджеты заберут или полностью запретят.